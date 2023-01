Umrla je Dunja Klemenc, koproducentka filma Nikogaršnja zemlja

V 80. letu starosti se je 1. januarja poslovila filmska producentka Dunja Klemenc. Med drugim je bila prejemnica Badjurove nagrade za življenjsko delo in koproducentka z oskarjem nagrajenega filma Nikogaršnja zemlja. Kot so sporočili njeni družinski člani, je na področju produkcije ustvarila enega najodmevnejših opusov v našem prostoru, s svojo profesionalnostjo veliko pripomogla k promociji slovenskega filma ter bila mentorica in podpornica številnih ustvarjalcev.

Vrsto let je bila tudi producentka Mladinskega programa na TV Slovenija, kjer je soustvarila nadaljevanke in filme, kot so Junaki petega razreda, Moj prijatelj Arnold, Peter in Petra, Waitapu, Čisto pravi gusar ter oddaj Klub klobuk, Periskop in Tok-tok.