V starosti 96 let je umrla znana grška filmska igralka Irene Papas. Zaslovela je s filmi kot sta Grk Zorba in Navaronske puške. V spominu pa bodo med drugim ostale njene vloge še v številnih drugih filmih, med drugimi Trojanske ženske, Ifigenija, Antigona in Electra. V dolgi karieri, ki je trajala več kot 50 let in v katerih je odigrala več kot 70 filmov, je prejela več mednarodnih nagrad. Na televizijskih ekranih je zaslovela z nepozabno vlogo Penelope v Odiseji.