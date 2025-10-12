Umrla je oskarjevka Diane Keaton

V starosti 79 let je danes v Los Angelesu v ZDA umrla svetovno znana ameriška filmska igralka Diane Keaton, štirikratna nominiranka za oskarja, ki ga je leta 1978 tudi osvojila za glavno žensko vlogo v filmu Annie Hall.

Diane Keaton (njeno pravo ime in priimek je bilo Diane Hall) se je igranju približala po zaslugi matere Dorothy Keaton, ljubiteljice umetnosti. Vpisala se je na razne igralske in pevske tečaje ter v igralsko šolo Actor’s Equity Association v New Yorku. Igrati je začela v gledališču v predstavi Tramvaj poželenje in muzikalu Hair, na področju filma pa je zaslovela v prvi polovici 70. let z vlogo Kay Adams v kultni trilogiji Boter Francisa Forda Coppole ter z nastopom v osmih filmih Woodyja Allena, pri čemer je kot omenjeno za vlogo Annie Hall v istoimenskem filmu leta 1978 tudi prejela oskarja. Za zlati kipec je bila v svoji karieri nominirana še trikrat, in sicer za vloge v filmih Reds (1981), Marvinova soba (1996) in Something’s Gotta Give (2003).

Ljubitelji filma se je bodo spominjali tudi zaradi številnih drugih vlog v delih, kot so Looking for Mr. Goodbar, Interiors, Manhattan, Nevestin oče, Klub vražjih žena, Knjižni klub in druga. Dejavna je bila drugače do konca, saj je zadnjič nastopila lani v filmu Summer Camp.

V zvezi je bila z Woodyjem Allenom, pozneje z Warrenom Beattyjem in Alom Pacinom, a se ni nikoli poročila, v zrelih letih je leta 1996 oz. 2001 posvojila dva otroka.