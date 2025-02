Umrla je Roberta Flack, pevka znane uspešnice Killing me softly

V New Yorku je v 89. letu starosti umrla pevska zvezdnica sedemdesetih let Roberta Flack, ki je zaslovela s svetovno znano uspešnico Killing Me Softly With His Song. Nepozabna ostaja tudi The First Time Ever I Saw Your Face. S tema dvema in drugimi uspešnicami je postala ena najboljših glasbenic sedemdesetih let in vplivna izvajalka še dolgo zatem, povzema MMC RTV SLO poročanje Associated Press. Pred dvema letoma je razkrila, da ne more več peti zaradi nevrodegenerativne bolezni. V dolgoletni karieri je prejela pet grammyjev, kar tri ravno za skladbo Killing Me Softly With His Song, kot prva pa dve leti zapored za najboljšo ploščo. Leta 2020 so ji podelili še grammyja za življenjsko delo.