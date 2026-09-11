V Cankarjevem domu predstavili poudarke nove sezone

V Cankarjevem domu so predstavili poudarke nove sezone, ki bo ponovno izjemno bogata. Direktor Jure Novak je napovedal več kot 2000 dogodkov, od tega 1200 s področja kulture in umetnosti. Prvi večji bo razstava, posvečena Srečku Kosovelu in njegovi 100-letnici rojstva, s katero so raziskali njegov pesniški in siceršnji kozmos. Odprtje bo v sredo.

Kot je uvodoma izpostavil Novak, ki je sezono predstavil skupaj z vodji posamičnih programskih sklopov in gosti, mora CD velik del sredstev ustvariti sam, da lahko deluje v obsegu, ki ga od zavoda pričakuje javnost. Pri tem morajo dnevno zaslužiti približno 18.000 evrov, kar po njegovih besedah v času naraščajočih stroškov dela, energije, storitev in produkcije ni lahka naloga. A vodilo so jim obiskovalci, ki jim želijo ponuditi kakovostne programe, ter številni umetniki oziroma ustvarjalci, ki pri tem sodelujejo.

»Zato nam pravzaprav ne preostane drugega, kot da smo ambiciozni programsko, poslovno in razvojno,« je dejal Novak. V novo sezono vstopajo z novim sloganom Stvar kulture, pod katerega je mogoče zaobjeti marsikaj, poudarek pa je na obiskovalcih in mladih, je dodal direktor kulturno-umetniškega programa Peter Baroš.

Zadnji so bili vpeti tudi v pripravo razstave Kozmos Kosovel, ki je nastala v sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico, kustosom Marijanom Rupertom ter več kot 20 institucijami, ki so prispevale gradivo. Za to veliko razstavo, ki bo na ogled do maja prihodnje leto, so uspeli najti ravnovesje med zgodovinskimi artefakti in sodobnostjo, ki jo predstavljajo digitalni in multimedijski elementi. Besedo kozmos so v naslov izbrali, ker je bila ena ključnih Kosovelovih besed, z razstavo pa so želeli zaobjeti njegov celoten ustvarjalni opus.

Razstavni program bo v Mali galeriji predstavil več slovenskih fotografov, naslednja večja razstava v Galeriji CD pa bo posvečena fotografinji Vivian Maier.

Med vrhunci umetnostne glasbe, ki jo vsebujeta zlati in srebrni abonma, bodo Clevelandski orkester ob poslovilni turneji dirigenta Franza Welser-Mosta, Komorni orkester iz Stuttgarta, ki bo ob Beethovnovi 200-letnici smrti izvedel njegovo delo Egmont, Akademija St. Martin in the Fields ter ameriški operni tenorist Michael Spyres. Nastopil bo med drugim tudi Aleksander Gadžijev, ljubiteljem zborovske glasbe pa bosta namenjena koncert APZ Tone Tomšič ob 100-letnici delovanja in koncert združenih ljubljanskih zborov ob Kosovelovi obletnici.

S področja druge glasbe bodo nadaljevali z uveljavljenim ciklom Glasbe sveta, tokrat pretežno v znamenju glasbenic, med njimi bosta predstavnica portugalskega fada Carminho in uzbekistanske glasbe Gulzoda. Cankarjevi torki bodo predstavili nekaj novega materiala, obletnice svojih delovanj bodo praznovali Katalena in Gal Gjurin, med Izštekanimi bosta Zmelkoow in Leopold I, tradicionalne tri koncerte bo odigral Vlado Kreslin, vrača se tudi Andrej Šifrer. Iz tujine pričakujejo Ramba Amadeusa in Josipo Lisac ter koncert v spomin na Johna Coltrana.

V gledališko-plesnem delu sezone, ki jo najmočneje predstavlja abonma Veličastni, bodo med drugim na ogled dela koreografov Jana Martensa in Christopha Papadopoulosa ter skupine MND Dance Company, Wagnerjeva opera Tannhäuser ter Zločin in kazen Dostojevskega. V tem okviru so pripravili tudi nov cikel Umetnost in šport ter mini festival, s katerim se bo plesalec Matej Kejžar ozrl na svojih zadnjih deset let delovanja.

Filmski del najmočneje zastopa mednarodni filmski festival Liffe, manjkala ne bosta niti festivala gorniškega in dokumentarnega filma. Program Liffa je še v zadnjih pripravah, a retrospektiva bo posvečena italijanski komediji 60. let prejšnjega stoletja. Ljubitelji nemega filma pa bodo lahko slišali novo partituro Andreja Goričarja za filma Don Q - Zorrov sin.

Tudi kulturno-vzgojni in humanistični program vsebuje uveljavljene cikle, kot sta Fabula in Pripovedovalski festival, ena od novosti pa bo enodnevni Festival poezije v sodelovanju z založbo Beletrina, ki bo nadaljevala tradicijo Odprtega pisma Evropi, s katerim pesniki premišljujejo o stanju sveta. Pripravil ga bo francoski pesnik Olivier Barbarant. V tem programu bo tudi predavanje arheologa Ivana Šprajca o najnovejših odkritjih na Jukatanu.

Prav tako bogat kongresni del sezone bo med drugim gostil velika evropska kongresa o bronhologiji in pulmologiji ter katalizi.