Novogoriški mestni svet umaknil odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica

Novogoriški mestni svetniki so na sinočnji seji izglasovali umik junija sprejetega odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica. Predlog za umik odloka je vložil svetnik Tomaž Horvat (SD)

»Ker je bila 7. julija vložena pobuda za naknadni referendum, je župan zadržal objavo odloka v Uradnem listu RS, zato ta še ni začel veljati. Že na sami seji Mestnega sveta je bilo izraženih več pomislekov in pripomb glede predlaganega odloka, izpostavljena pa je bila predvsem problematika priključitve programskega dela in nepremičnin, zgrajenih v času Evropske prestolnice kulture Kulturnemu domu,« je povedal Horvat.

Svetniki so junija ob sprejemanju odloka večkrat opozorili, da še niso pripravljeni dokončni finančni izračuni, ki bi jasno pokazali, kakšno finančno breme bo ta priključitev predstavljala za lokalno skupnost in občinski proračun. Obenem pa je bilo delovanje javnega zavoda GO! 2025 podaljšano do konca junija 2027, kar je šest mesecev več od prvotno načrtovanega delovanja. To podaljšanje je namenjeno dokončni ureditvi vseh obveznosti in zapuščini EPK.

Horvat je v svoji pobudi opozoril tudi na pomanjkanje soglasja taki pripojitvi v širši strokovni javnosti. Zato je v luči nepotrebnih stroškov zaradi morebitnega referenduma ter dejstva, da poteka izbira novega direktorja Kulturnega doma, predlagal umik še neuveljavljenega odloka.

»Umik odloka bo novemu vodstvu omogočil, da se dejavno vključi v proces ter s svojim strokovnim znanjem in vizijo oblikuje nove premišljene predloge rešitev, ki bodo programsko in finančno vzdržne ter sprejemljive za vse vpletene strani,« je še pojasnil Horvat.

S predlogom umika odloka, ki je bil včeraj naknadno vložen na dnevni red seje mestnega sveta, se je strinjal tudi župan Samo Turel. V glasovanju pa ga je podprlo 11 svetnikov, dva sta glasovala proti, čeprav se ob tej točki dnevnega reda nihče ni prijavil k razpravi.