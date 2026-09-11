Umrla znana političarka Emma Bonino

Emma Bonino, dolgoletna borka za človekove in državljanske pravice, feministka ter ena najbolj priljubljenih političark v Italiji, je po dolgoletni bolezni v starosti 78 let danes umrla v Rimu, so sporočili iz njene stranke Več Evrope. Med več kot 50-letnim političnim delovanjem je bila tudi zunanja ministrica in evropska komisarka.

»Danes nas ni zapustila samo naša voditeljica, temveč ena najbolj razsvetljenih, pogumnih in svobodnih akterk v politični zgodovini naše države in svobodnega sveta,« je stranka, ki jo je ustanovila leta 2018, zapisala na Facebooku.

Že dlje časa je bila slabega zdravja. V začetku tedna so jo zaradi težav z dihanjem sprejeli v bolnišnici v Rimu, kjer je bila do četrtka na oddelku za intenzivno nego, nato pa so jo premestili v zasebno ustanovo, kjer je umrla.

Bonino, ki se je zavzemala za številne pravice, je v Italiji uživala ugled prek strankarskih meja.

Bila je goreča borka za pravico do splava in je, še preden so ga v katoliški Italiji leta 1978 uzakonili, leta 1975 ustanovila Center za informacije, sterilizacijo in splav.

Kasneje je bila tudi pobudnica kampanje za pravice migrantov, zavzemala se je za pravico do dostojanstvene smrti in legalizacijo konoplje.