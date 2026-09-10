Navdušujoč portret po 16 letih tišine

Ko se Noel in Liam Gallagher srečata v studiu, se v bistvu niti ne pozdravita. Od trenutka, ko sta se sprla pred začetkom koncerta v Parizu leta 2009 in se je Liam z vso silo tudi fizično znesel nad brata, je minilo šestnajst let popolne tišine Gallagherjev, predvsem pa skupine Oasis.

Dokumentarni film Oasis: Don’t Look Back In Anger, ki je od danes na sporedu v slovenskih in italijanskih filmskih dvoranah, je prejšnji teden naravnost očaral kritiko in občinstvo beneške Mostre.

Mogoče eden najlepših glasbenih dokumentarcev zadnjih let je v celoti posvečen zbližanju bratov iz Manchestra, ki sta leta 2009 pustila na cedilu milijone navdušencev glasbe skupine Oasis.

Film je tako nastal ob ponovni združitvi benda. Priložnost za to je bila svetovna, predvsem angleška in irska turneja leta 2025, ko je skupina med Cardiffom, Dublinom, Londonom, nato še Avstralijo in Azijo zabeležila popolni sold out.

Film, ki ga režirata Dylan Southern in Will Lovelace, za scenarij pa je poskrbel Steven Knight, trenutno eden najpomembnejših britanskih scenaristov, se ponaša z dobesedno čudovito montažo.

Kot je med beneško predstavitvijo izpostavil Knight, je delo postavljeno tako, da sta v filmu intervjuja z bratoma Liamom in Noelom od vsega začetka ločena, tako da v bistvu prvi ne ve, kaj pravi drugi. To seveda namenoma, ker je prednost filma prav v tem, da se zgodba nikakor noče dobrikati gledalcem, temveč želi prikazati realnost, tako kot je.

Kot sta povedala sama Gallagherjeva, sta dobro vedela, da ima zgodba o ponovnem združenju Oasisov ogromen potencial in da bodo pričakovanja fenov vse skupaj spremenila v izjemno pomemben kulturni dogodek, a nič ju ni pripravilo na takšen izbruh veselja in čustev med oboževalci .

Rezultat izrednega spleta glasbe in življenjskih zgodb obeh protagonistov uspe dejansko očarati tudi tiste, ki se za skupino Oasis nikoli niso zmenili, ali so jo le bežno poznali ...

Dodatna vrednost dokumentarca pa je tudi izreden sociološki portret družbe, v kateri ob preporodu banda marsikdo najde celo novo osmislitev navidez izgubljenega življenja.

Oasis, Don’t look back in anger

Država: Velika Britanija 2026

Režija: Dylan Southern in Will Lovelace

Dokumentarni film