V finalu tudi Andrejka Možina (VIDEO)

Tržaška glasbena zasedba Violoncelli itineranti se je uvrstila v finale Festivala slovenskega šansona. Jutri zvečer se bo v Rogaški Slatini potegovala za zmago. Zasedba, ki jo sestavljajo Andrejka Možina, Irene Ferro Casagrande in Carla Scandura, se bo predstavila s pesmijo Sredozemlje, ki pripoveduje o tragični odiseji migrantov na poti v obljubljeno deželo - Evropo.

Prireditev se bo pričela ob 20. uri in jo bo mogoče spremljali v neposrednem prenosu na Televiziji Slovenija ter na Prvem programu Radia Slovenija, Radiu Koper in Radiu Maribor. Violoncelli itineranti bodo nastopili sedmi. Pred njimi bodo na oder stopili Ana Maria Mitić, Primož Vidovič, Patricija Škof, Zajtrk, Andrej Tomšič, Smaal Tokk. Za Andrejko Možina in tržaškima glasbenicama pa Jure Ivanušič (protagonist prve letošnje produkcije Slovenskega stalnega gledališča Kakor v nebesih) in Nordunk, Veronika Nikolovska in kot zadnji Tomaž Hostnik.