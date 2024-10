V Gazi je novinarstvo padlo na izpitu

»V Gazi ni padlo na izpitu le italijansko novinarstvo, na izpitu je padla tudi Evropska unija in z njo ves zahodni svet,« je prepričan tržaški novinar Raffaele Oriani, ki je v začetku tega leta zapustil prilogo Il venerdì dnevnika La Repubblica, za katero je pisal dvanajst let. Svojo novinarsko pot, ki se je morda sedaj za vedno končala, je pričel s pisanjem v tedenskih prilogah Corriere della Sera.

Repubblico, na katero je bil tudi čustveno zelo navezan, je zapustil, ker se ni strinjal z njenim (ne)poročanjem o tragediji Gaze. Nihče od kolegov mu ni ob odhodu javno izrekel solidarnosti (nekateri so to storili le zasebno), edini časopis, ki ga je po odstopu intervjuval, je bil Primorski dnevnik, širša italijanska javnost je za njegov primer izvedela po zaslugi družbenih omrežij.

Svojo bridko izkušnjo Oriani opisuje v knjigi Gaza, la scorta mediatica (Gaza, medijsko spremstvo), ki je izšla pri založbi People (125 str., 15 evrov). To ni priročnik o novinarstvu in tudi ne kronika masakra oziroma genocida, temveč analiza o tem, kako najpomembnejši italijanski mediji enostransko in nekritično prikazujejo dogajanja v porušeni palestinski enklavi. Oriani je pod drobnogled vzel predvsem Repubblico, Corriere della Sera in Stampo ter javno radiotelevizijo, pozornost namenja tudi evropskim in svetovnim medijem.