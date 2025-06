V Kanadi je za vedno odšla glasbenica Damjana Bratuž

Iz Kanade je prišla vest o smrti Damjane Bratuž, upokojene univerzitetne profesorice, pianistke, muzikologinje in glasbene pedagoginje. S svojimi 97 leti je bila najstarejša izmed Bratuževih, še zadnja iz predvojne generacije družine, ki je zapisana v zgodovino ne le Primorcev, temveč slovenskega naroda.

Vest o njeni smrti je na spletni strani objavila glasbena fakulteta, Don Wright Faculty of Music, na Western University v kanadski pokrajini Ontario. »Z žalostjo in globokim obžalovanjem sporočamo, da je 21. maja po kratki bolezni umrla upokojena profesorica Damjana Bratuž. Po dolgem in bogatem življenju je preminila v 98. letu starosti v družbi svojih študentov in bližnjih prijateljev v univerzitetni bolnišnici v Londonu v Ontariu. Bila je briljantna pianistka in pedagoginja, ki se je bila izobraževala pri Nadii Boulanger in Alfredu Cortotu. Bila je tudi prva ženska, ki je doktorirala na Univerzi Indiana, pod mentorstvom Gyorgyja Seböka.«

Damjana Bratuž se je rodila 31. julija 1927 v Biljah pri Gorici staršema Mariji Fornazarič in Rudolfu - Rudiju Bratužu, ki sta imela od leta 1922 v Mamelijevi ulici v Gorici znano kavarno, shajališče Slovencev. Sestra Bogdana je prišla na svet leta 1934. V Gorici se je Damjana šolala, goriški so bili tudi njeni glasbeni začetki, nakar je leta 1947 diplomirala iz klavirja na tržaškem konservatoriju Tartini; tam je leta 1952 opravila izpit iz kompozicije.

Študij je nadaljevala v Salzburgu in Parizu in leta 1958 pristala v Severni Ameriki, najprej v ZDA in kmalu nato v Kanadi, kjer je četrt stoletja poučevala klavir in klavirsko literaturo na Western University. Uveljavila se je kot pianistka, muzikologinja, ki je predavala na strokovnih srečanjih po Severni Ameriki, Evropi in drugod po svetu, predvsem pa kot glasbena pedagoginja.

Damjana Bratuž bo v grob na pokopališču Sv. Petra v kanadskem Londonu položena 13. junija.