V Kinu Šiška jutri dobrodelni dogodek za Gazo

V ljubljanskem Kinu Šiška bodo jutri ob 20. uri izrazili solidarnost palestinskemu narodu in žrtvam genocida v Gazi. Dobrodelni koncert En dva svetova je hkrati glasbeno-plesno-cirkuški dogodek in humanitarna akcija zbiranja denarja za žrtve genocida v Gazi. Pobudo zanj je dal kolektiv študentov En dva svetova. Solidarnost Palestinkam in Palestincem bo izkazalo 16 priznanih glasbenikov, bendov, plesalcev in akrobatov, med njimi Joker Out, MRFY, Raiven, Nipke, Astrid, Zlatko, Bowrain ... Program bo povezoval Domen Valič. Vstopnice stanejo od 9 do 15 €, izkupiček bodo namenili dobrodelni organizaciji Medical Aid for Palestinians (MAP).