V knjigi izšla pisna zapuščina Svetoivančana Vladimirja Martelanca

Slofest, ki bo še do nedelje, 17. septembra, z dogodki Slovencev v Italiji krojil kulturni utrip Trsta, je tudi priložnost za predstavitve knjižnih novosti. Med temi izstopa knjiga Vladimir Martelanc – Članki in pisma.

Literarno-kritične in politične spise tržaškega prijatelja Srečka Kosovela in sodelavca Antonia Gramscija, Svetoivančana Vladimirja Martelanca (1905–1944), ki je z Borisom Pahorjem delil taboriščno usodo, a se iz tistega pekla ni vrnil, bosta predstavila sourednika zbornika Amelia Kraigher, odgovorna urednica ljubljanske založbe /*cf, in Ravel Kodrič, ki je poglobljeno raziskal in strokovno preučil Martelančevo pisno zapuščino. Predstavitev bo v nedeljo ob 10.30 na prizorišču Slofesta na Trgu sv. Antona Novega; udeležil se je bo in zbrane nagovoril tudi prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan.

Ravel Kodrič je za Primorski dnevnik pripravil povzetek svoje študije o Martelancu, ki je pod naslovom Vladi – Srečkov prijatelj, Gramscijev tovariš izšel v šestnajstih nadaljevanjih na straneh časopisa med 19. decembrom 2021 in 9. januarjem lani. Ob izidu knjige jih ponovno ponujamo v branje, tokrat na naši spletni strani.