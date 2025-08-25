V krožku Krut bo razstavljal Franc Vecchiet

Po uspešno zaključeni sezoni se v krožku Krut pripravljajo na nove dejavnosti, ki bodo tudi v prihajajoči sezoni bogatile program društva (to je bilo letos priznano kot primarna organizacija slovenske jezikovne manjšine v Italiji). V tem prehodnem pozno poletnem obdobju bo prostore društvenega sedeža v Ulici sv. Franciška 20 v Trstu napolnila razstava priznanega umetnika Franca Vecchieta. Odprtje bo v četrtek, 28. avgusta, ob 18. uri.

Naslov Razstavljam povsod, vendar ne na vsak način je izbral sam avtor in jasno nakazuje smer njegove poetike. V družbi, kjer šteje zgolj videz in se odnosi oblikujejo večinoma na podlagi koristi, je vztrajanje pri ustvarjanju čiste umetnosti v skladu z lastnimi prepričanji danes bolj kot kadarkoli prej revolucionarno dejanje.

Na ogled bo le majhen, a pomemben del Vecchietovega opusa, ki bo obiskovalcem približal umetnikovo poetiko. Odprtje razstave bodo popestrila tudi nekatera dela umetnice Magde Starec Tavčar ter glasba nadebudnega in nadarjenega harmonikarja Mitje Tulla. Razstavo bo uvedla fotografinja in članica Kruta Lorella Klun. Sledilo bo druženje na vrtu. Razstava Razstavljam povsod, vendar ne na vsak nacin bo na Krutovem sedežu na ogled do 25. septembra, in sicer ob delavnikih od 9. do 14. ure.