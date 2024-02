V nedeljo skupna proslava v Čedadu

V znamenju vode, prepleta pravljičnosti Terskih dolin, plesa, filozofije in glasbe: to so glavni elementi letošnjega osrednjega kulturnega praznika Slovencev v Italiji. Krovni organizaciji SKGZ in SSO sta organizacijo skupne proslave, ki bo v nedeljo, 25. februarja, ob 18. uri v Čedadu, zaupali Kulturnemu društvu Ivan Trinko, ta pa jo je posvetil ljudskemu izročilu Benečije. In jo povezal z ustvarjalnostjo iz osrednje Slovenije ter širšega evropskega prostora, kot so izpostavili na današnji tiskovni konferenci. Tudi tako šivamo skupni kulturni prostor, je dejala predsednica SKGZ Ksenija Dobrila, ki je jo uvedla s predsednikom SSO Walterjem Bandljem.

Vsebino glasbeno-plesne predstave, ki nosi naslov Kot voda, ki se zlije z vsem, sta predstavili predsednica KD Trinko Jole Namor in Donatella Ruttar, sooblikovalka številnih kulturnih projektov v Benečiji (center SMO, Postaja Topolove ...). Slavnostna govornica bo mlada slovenistka Nina Pahor.

