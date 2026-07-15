Na Volčjem gradu o jezikovnih »kontaminacijah«

Na Volčjem Gradu se v petek pričenja SateLIT, druga delavnica prevajanja književnosti iz slovenščine v italijanščino in iz italijanščine v slovenščino. Poleg izobraževanj za študente prevajalstva in prevajalce (ter vse, ki bi se radi izpopolnili v prevajanju) organizatorji pripravljajo še vrsto zanimivih predavanj, koncertov in delavnic, na katere vabijo širšo javnost. SateLIT prireja založba ZTT v sodelovanju s številnimi partnerji.

Udeleženci se bodo zbrali v petek, z delom pa bodo pričeli v soboto, ko se bodo pod vodstvom prevajalke Darje Betocchi in Srečka Fišerja posvetili prevajanju Srečka Kosovela. Delo bo potekalo v dveh skupinah, v vsaki od njih pa je po šest slušateljev. V popoldanskem času bodo na domačiji pri Kovačevih (Volčji Grad 54) stekli dogodki odprti za javnost. Ob 16. uri bosta o izzivih prevajanja Srečka Kosovela spregovorila pesnik in novinar Miha Obit ter rezidentka Sovretovega kabineta Ana Fras. Ob 17. uri bo o povezavi med Kosovelom in Trstom pod naslovom »Joj, človek s srcem, bolje da nisi!« predavala prof. Marija Pirjevec, ob 19. uri pa bo Darja Betocchi predstavila svoj nov knjižni prevod Kosovelove Tragedije na oceanu. Ob 19.30 bo sledil jazz koncert Roka Zalokarja in njegovega tria.

Nedeljski dogodki bodo posvečeni jezikovnim stikom in prepletom v našem prostoru. Ob 15. uri bo na domačiji pri Kovačevih srečanje s pisateljico Catrin Simeth, avtorico prevajanega romana Quanto costa il tempo (založba Vita Activa Nuova). Ob 16. uri bo prof. Marco Stolfo z Univerze v Vidmu spregovoril o statusu furlanskega jezika in o prevajanju v furlanščino. Ob 17. uri sledi predavanje Mateja Šeklija z Univerze v Ljubljani, ki bo predstavil različne jezike, ki jih lahko slišimo po Gorici in njeni okolici. Ob 18. uri pa bo pisatelj, publicist in popotnik Andrea Bellavite (med drugim) spregovoril o čaru dvojine in kako sta Gorici povezani z italijansko Matero. Poskrbljeno bo za tolmačenje v slovenščino oziroma v italijanščino. V vaškem domu bo ob 20.30 še koncert klape Skala Gropada in zaključna fešta.