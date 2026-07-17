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Na ves glas
Energija, ki je danes ne zaznamo naokoli
Rajko Dolhar
|
Trst
|
17. jul. 2026 | 11:30
Na ves glas
Energija, ki je danes ne zaznamo naokoli
Rajko Dolhar
|
Trst
|
17. jul. 2026 | 11:30
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Odisejevi strahovi zvenijo sodobno
Ivana Godnik |
16. jul. 2026 | 11:30
Poklon Kosovelovemu Otroku s sončnico
(
FB/Stojan Kosmina - Otrok s sončnico
)
Na Volčjem gradu o jezikovnih »kontaminacijah«
Spletno uredništvo |
15. jul. 2026 | 11:31
Južno pročelje Ravnikarjevih blokov (©ZRC SAZU, foto Andrej Furlan)
Nova Gorica se je rodila z »ruskimi« bloki
Sandor Tence |
15. jul. 2026 | 10:37
Zajem zaslona iz kratkometražca
(
Finta Film
)
V Neuchâtelu nagrada občinstva za kratki animirani film Kozmonavti Lea Černica
Spletno uredništvo |
14. jul. 2026 | 15:08
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Oddelek za nervorazvojne motnje otrok in mladostnikov dobil slovensko ekipo
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V Trstu ganjen zadnji pozdrav Giorgiu Rossiju, županovi desni roki
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Služila je z vsebinami za odrasle, davkov pa ni plačala
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V Bocnu so se izognili tragediji, polemiki pa ne
Goriška
Novo počivališče za kolesarje in pešce
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Več novic
Odisejevi strahovi zvenijo sodobno
Ivana Godnik |
16. jul. 2026 | 11:30
Poklon Kosovelovemu Otroku s sončnico
(
FB/Stojan Kosmina - Otrok s sončnico
)
Na Volčjem gradu o jezikovnih »kontaminacijah«
Spletno uredništvo |
15. jul. 2026 | 11:31
Južno pročelje Ravnikarjevih blokov (©ZRC SAZU, foto Andrej Furlan)
Nova Gorica se je rodila z »ruskimi« bloki
Sandor Tence |
15. jul. 2026 | 10:37
Zajem zaslona iz kratkometražca
(
Finta Film
)
V Neuchâtelu nagrada občinstva za kratki animirani film Kozmonavti Lea Černica
Spletno uredništvo |
14. jul. 2026 | 15:08
Najbolj brano
Goriška
Oddelek za nervorazvojne motnje otrok in mladostnikov dobil slovensko ekipo
Tržaška
V Trstu ganjen zadnji pozdrav Giorgiu Rossiju, županovi desni roki
Še
Služila je z vsebinami za odrasle, davkov pa ni plačala
Še
V Bocnu so se izognili tragediji, polemiki pa ne
Goriška
Novo počivališče za kolesarje in pešce
Najnovejše novice
Ankete