Naprtili so jim večmilijonsko kazen zaradi oglaševanja med ZOI

Italijanske oblasti so včeraj šestim italijanskim podjetjem naložile kazen v skupni višini 2,5 milijona evrov, ker so med letošnjimi zimskimi olimpijskimi igrami v Milanu in Cortini d'Ampezzo nezakonito oglaševali ali promovirali svoje izdelke in dejavnosti. Na teh so prikazovali ali spominjali na olimpijske simbole in uradna imena februarskih iger.

Italijanski organ za varstvo konkurence (AGCM) je z denarno kaznijo kaznoval modno podjetje Harmont & Blaine, verige supermarketov Il Gigante, MD, Oasi in Pro7 ter distributerja plinskih jeklenk Butan Gas.

AGCM je podjetja obtožila, da so ustvarili povezavo med svojo blagovno znamko in OI ter s tem zavajali javnost glede identitete uradnih sponzorjev.

Hamont & Blaine je na primer oglaševalo počitniško hiško ob robu olimpijskih smučišč v Cortini in na družbenih omrežjih uporabilo fotografije bližnjih olimpijskih krogov. AGCM je podjetje kaznovala s 500.000 evrov kazni, enak znesek bo moral poravnati Oasi, ki je v začetku leta izvedel akcijo »olimpijskih popustov«.

Še nekoliko višjo kazen je doletelo podjetje Pro7, ki je izvedlo oglaševalsko kampanjo, v kateri je njihova maskota držala olimpijski ogenj ali pa je »tekmovala« v krlingu, drsanju ali bobu v svojih trgovinah.