Odisejevi strahovi zvenijo sodobno

Enaindevetdeset snemalnih dni in šest držav, vključno z Italijo, ki jih je britanski, danes v Ameriki živeči režiser Christopher Nolan spremenil v mogočen filmski set.

Odiseja, od danes na ogled v italijanskih in slovenskih filmskih dvoranah, je prav gotovo najbolj pričakovani celovečerec letošnjega leta. Najbrž ne bo najboljše delo petinpetdesetletnega z oskarjem že dvakrat nagrajenega filmarja, pa čeprav se bo po napovedih kritike Nolan spet dokopal do nominacij za najznamenitejšo filmsko nagrado. Mitološki akcijski ep predstavlja enega vidnih filmskih presežkov zadnjih let, ki je angleško-ameriško produkcijo stal več kot 250 milijonov dolarjev.

Po dolgi seriji zgodovinskih in fantasy projektov (Batman Begins, Interstellar, Oppenheimer ...) se je sir Christopher Edward Nolan tokrat lotil najambicioznejšega načrta, epsko zgodovinske zgodbe, ki jo je posnel med Italijo, Grčijo, Marokom, Islandijo in Škotsko. Delo, v katerem nastopajo nekatera izmed najbolj zvenečih imen svetovne filmske scene, kot so Matt Damon, Charlize Theron, Anne Hathaway in Robert Pattison, obnavlja dolgo popotovanje kralja Itake.

Odisej, ki je deset let preživel v trojanski vojni, nato pa še deset let taval po morju na poti k Penelopi in Telemahu, je na tem potovanju srečal marsikoga in marsikaj – Kiklope, morske deklice, bogove, nevihte in podzemni svet. Vsako srečanje tudi v filmu predstavlja mit, pod fantastičnimi prizori pa se skrivajo strahovi, ki zvenijo, kot je opozoril sam režiser Nolan, presenetljivo sodobno. Med temi tudi tematika odhoda in pa vrnitve, ki je vsakič znova bolj zahtevna.

Odiseja je pravzaprav že v izvirni obliki zasnovana kot filmska sestavljanka. Nolan je Homerjev ep poimenoval za izvirno nelinearno pripoved, kar ga neposredno povezuje z njegovim zanimanjem za fragmentirano zgodbo in čas kot silo, ki oblikuje identiteto. Poleg tega ima že v literarnem izvirniku delo ogromen vizualni potencial: Kiklope, Haribdo, podzemni svet, bogove in njihov bes ter izredne nevihte, ki jih je Nolan znal prepričljivo predstaviti tudi na velikem platnu.

Odiseja

Država: Velika Britanija, ZDA 2026

Režija: Christopher Nolan

Igrajo: Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Jan Bernthal, Robert Pattison in Charlize Theron