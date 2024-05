V Prekletih odmevi današnjih vojn

Od danes bodo v italijanskih kinodvoranah vrteli film I dannati, ki bo mednarodno premiero ravno te dni doživel na festivalu v Cannesu. Najnovejši celovečerec Roberta Minervinija bo predstavljen v festivalski sekciji Un certain regard. Ob filmu Parthenope Paola Sorrentina, ki se poteguje za zlato palmo, samo še Minervinijevi I dannati zastopajo italijansko kinematografijo na 77. festivalu ob Azurni obali, ki se letos predstavlja v nekoliko šibkejši formi in ob poostrenih policijskih kontrolah.

Prvi igrani celovečerni film Roberta Minervinija, italijanskega režiserja, ki že več kot dvajset let živi v Ameriki, je tako kot že njegovi dosedanji dokumentarci postavljen v ZDA, in sicer v leto 1862, torej v zadnje obdobje ameriške državljanske vojne, ko je vojska poslala skupino prostovoljcev, da ubranijo še ne zasedena ozemlja zahodnega območja.

Zgodovinski film, ki ga je 45-letni režiser posnel pred dvema letoma, je aktualen. Kot je povedal sam avtor, se je obdobje državljanske vojne močno vtisnilo v podzavest ameriškega prebivalstva, kar je po njegovem mnenju zaznati še danes. Korenine tega, kar se zdaj dogaja v ZDA, segajo namreč po njegovi oceni ravno v čas, ko je bila ločitev med ameriškim severom in jugom markantna, vera je bila eden izmed osrednjih veznih členov družbe, strupeni šovinizem in nasilje pa sta načela celotno družbo.

Pri snemanju filma je Roberto Minervini uporabil vintage lečo, ki omogoča širokokotno perspektivo in obdrži v fokusu samo osrednji del slike. Tovrstno režiserjevo izbiro je vodila želja, da bi gledalec filma sledil igralcem, ki so večinoma naturščiki, predvsem pa njihovim občutkom, ko se postopoma zavedajo, kaj se pravzaprav dogaja. Iz pripovedi namreč jasno izhaja, da to niso bili vojaki, temveč predvsem delavci, siromaki, ki so oblekli vojaško suknjo in se pognali v boj zato, da bi lahko pridobili del ozemlja, kjer so si želeli urediti dom in ustvariti družino. V filmu je upodobljena ena sama, sicer kar dolga bitka. Pri njenem snemanju so se poslužili pravega orožja, streljanje, ki ob koncu odjekne v eksplozijo granate, pa je – kot je poudaril Minervini – zlovešči zvok vojn, ki smo jim danes priče in ki so nas prisilile v to, da hote ali nehote prav vsi živimo v vojnem času.

The damned (Prekleti)

Država: Italija, Belgija, ZDA, 2024

Režija: Roberto Minervini

Igrajo: Jeremiah Knupp, René W. Solomon, Cuyler Bellenger in Noah Carlson