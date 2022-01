V tekmovalnem programu tudi dva slovenska filma

Program bodo sicer uradno predstavili čez dober teden dni, v javnost pa počasi pronicajo novice o tem, kakšen tržaški filmski festival se nam obeta. Letošnji, 33. Trieste film festival (TSFF) bo na sporedu med 21. in 27. januarjem v kinu Ambasciatori in gledališčih Miela ter Rossetti, do 30. januarja pa tudi na platformi za pretočne vsebine MyMovies. Organizatorji so se torej odločili za hibridno izvedbo, da bi čim širšemu krogu bralcev omogočili stik s sodobno filmsko produkcijo srednje in vzhodne Evrope.