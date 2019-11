V torek začetek 35. Slovenskega knjižnega sejma

S simpozijem o razvijanju bralne kulture v večjezičnem in večkulturnem okolju, ki ga prireja Društvo Bralna značka, se bo v torek zjutraj v Cankarjevem domu začel 35. Slovenski knjižni sejem. Do nedelje, 1. decembra, se bo zvrstilo nešteto predstavitev knjig, srečanj z avtorji, literarnih debat, otroških delavnic in predstav. Na največji slovenski sejem knjige vabi podoba Valentina Vodnika, saj letos mineva 200 let od njegove smrti.

Med številnimi razstavljavci so tudi slovenske založbe iz Italije – Goriška Mohorjeva družba, Mladika, Založništvo tržaškega tiska –, ki bodo svoje knjige predstavile na tradicionalni skupni tiskovni konferenci – mi jih predstavljamo na teh dveh straneh, prav tako napovedujemo dogodke v njihovi režiji. Celoten spored sejma je res izredno pester – na voljo vam je na spletni strani www.knjiznisejem.si in v zgibanki ob vhodu v Cankarjev dom. Med prvimi festivalskimi dogodki velja izpostaviti vsaj dva sredina: ob 10. uri bo v Debatni kavarni pogovor Spregledani literarni biser Ivanke Hergold, posvečen ponatisu njenega romana Nož in jabolko. Ob 14. uri pa se bosta na Pisateljskem odru pogovarjala pesnik Marko Kravos in prevajalka Darja Betocchi.