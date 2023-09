V Trst prihajajo legendarni Jethro Tull

Od danes so na voljo vstopnice (rossetti.it, ticketone.it, vivaticket.com) za koncert legendarne britanske skupine, ki je od leta 1967, ko je bila ustanovljena, močno zaznamovala razvoj roka. Jethro Tull bodo februarja v okviru zelo uspešne in večinoma razprodane svetovne turneje The 7 Decades Tour nastopili tudi v tržaškem gledališču Rossetti, kjer bodo pod vodstvom ustanovnega člana, pevca in flavtista Iana Andersona, predstavili pesmi plošč, ki sta izšli v zadnjih dveh letih, in sicer The Zealot Gene in RökFlöte.