V življenju je mogoče prav vse

Režijo enega izmed osrednjih filmov v letošnjem božičnem času, Wonka, podpisuje Paul King, britanski scenarist, ki je navdušil ljubitelje filmskih pravljic z zabavnimi dogodivščinami mladega perujskega medvedka Paddingtona. V vlogi glavnega junaka nastopa tokrat »miljenček« ženskega občinstva vseh starosti, Timothée Chalamet.

Zgodbo o Willyju Wonki sicer že pripoveduje Tovarna čokolade Tima Burtona; junaka pravljice Roalda Dahla je tam poosebljal Johnny Depp. Letošnja filmska predelava v režiji Paula Kinga pa je različna: prežeta je z glasbenimi vložki, ima obliko muzikala, opušča vse temnejše plati povesti ter je osredotočena predvsem na dobroto in naivnost determiniranega Willyja Wonke.

Kodrastega protagonista spoznamo, ko poln upanja in z na široko odprtimi očmi prispe v središče proizvodnje čokolade, a ima pri sebi le nekaj kovancev in klobuk, poln sanj. Med temi je načrt, da bo nekoč odprl svojo tovarno sladkarij, ki se bo lahko primerjala z največjimi na svetu. Toda v velikem in neprizanesljivem mestu, kjer že obstaja čudovita Galerija Gourmet, Willyju hitro zmanjka denarja. Če hoče preživeti, mora poiskati službo v bližnji pralnici. Ko se zdi, da so Willyjeve sanje skrhane, in je očitno, da je izdelovanje čokolade veliko težje od pričakovanega, se Willy vsekakor ne vda. Ob pomoči svoje izredne iznajdljivosti, a tudi idej najboljših prijateljev in inteligentne Noodle, se Willy prepriča, da bo kljub vsemu uspel. Pri tem mu na pomoč priskoči spomin na mamo, ki ga čedni sanjač vselej nosi v sebi; vsakič znova mami obnovi obljubo, da bo naposled le uspešen.

Film s Thimotéejem Chalametom, ki ga od danes vrtijo tudi v italijanskih kinodvoranah, ob Disneyevem Wish tekmuje za naziv najuspešnejšega božičnega filma leta. Režiserju Paulu Kingu pa načrt ni najbolje uspel, saj čedni Chalamet ne premore osebnosti, ki bi filmu zagotovila dodano vrednost. Tudi izbira, da se pripoved izogne zlobi in zaustavi predvsem pri dobroti, je brez želenega učinka, saj pušča občinstvo ravnodušno, pa čeprav želi film sporočiti, da je v življenju vse mogoče, če si le upamo in dovolj močno verjamemo vase.

Wonka

Država: Velika Britanija in ZDA, 2023

Režija: Paul King

Igrajo: Thimotee Chalamet, Hugh Grant in Rowan Atkinson