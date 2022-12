Vabimo vas v svet (Ne)mira

Na strani Primorskega dnevnika se vračajo praznične vsebine, serija avtorskih člankov s skupnim imenovalcem: po Srečanjih, Poteh, Obrazih je letos čas za (Ne)Mir. Od danes bomo vsak dan objavili po eno razmišljanje, kratko zgodbo, članek na to temo. Naše sodelavke in sodelavci so imeli proste roke glede izbire žanra, vabljeni pa so bili, da razmišljajo o notranjem miru in nemiru, o vojni, ki je nasprotje miru, o nemirih, ki pretresajo marsikatero državo. Prvi bo na vrsti zapis, pod katerega se podpisuje Mojca Petaros.