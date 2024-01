Vasco Rossi prihaja v Bibione

Kdor je bil nekoliko razočaran, ker bo Vasco Rossi v sklopu letošnje turneje obiskal le Milan (7 razprodanih koncertov na San Siru) in Bari (4 koncerti na stadionu San Nicola), se bo gotovo veselil novice, da se je za generalko svoje turneje pevec iz Zocce odločil za občinski stadion v Bibioneju. Poletno letovišče, ki je le lučaj od FJK in le nekaj več kot uro vožnje oddaljeno od Trsta, bo Vasca gostilo v nedeljo, 2. junija.

Prodaja vstopnic bo najprej namenjena članom kluba Vascovih oboževalcev (s prodajo teh vstopnic bodo začeli v torek, 30. januarja in se bo nadaljevala do vključno četrtka, 1. februarja), takoj zatem pa bo stekla še za vse ostale.

O koncertu v Bibioneju se je govorilo že lani, pri čemer pa so se Vasco in njegov štab zaradi logističnih vzrokov odločili za Rimini. Letos je padla drugačna odločitev. Občina San Vito al Tagliamento, kamor pripada Bibione, je oktobra lani namenila kar 450 tisoč evrov svojega proračuna za Vascov koncert, pri čemer so bili verjetno prepričljivejši od ostalih krajev, v prvi vrsti Riminija, ki so snubili slavnega pevca.