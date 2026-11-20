Angleški rokerski dvojček Royal Blood širi svoj glasbeni repertoar. Skupina je tri leta po prejšnjem albumu Back To The Water Below pred dvema tednoma izdala nov plošček z naslovom Dead Company.

Skupino Royal Blood sta pred petnajstimi leti ustanovila pevec in basist Mike Kerr ter bobnar Ben Thatcher. Malo več kot dvajset let stara glasbenika, doma iz Brightona, sta se takrat odločila za poseben glasbeni recept, ki ga sestavljajo le bas in bobni. Podobno kot onadva je to že storila glasbena dvojica Death From Above 1979, njen sound pa je bolj podoben neke vrste dance panku.

Kerr in Thatcher sta na začetku spajala tako bluz in hard rok elemente kot tudi metal, pank, garage in psihedelični rok, končni rezultat pa je bil res imeniten. Tudi Kerrov vokal, nekje na polovici med Jackom Whiteom (The White Stripes) in Matthewem Bellamyjem (Muse), zgleda kot nalašč za to posebno glasbeno mešanico.

Skupina Royal Blood je na Otoku takoj zaslovela in v nekaj mesecih postala nova glasbena senzacija. Bend ima danes stalno mesto na veliki večini najpomembnejših glasbenih festivalov, kot so Download, Glastonbury, Reading, Rock am Ring in še več drugih. Po istoimenskem prvencu je leta 2017 skupina izdala ploščo How Did We Get So Dark?, štiri leta kasneje pa album Thyphoons. Glasbenemu receptu sta fanta dodala še sintetizatorje zvoka in cel kup elektronskih efektov, tako da se njun sound približuje tistemu francoskega dvojčka Daft Punk, tu pa tam pa tudi ameriškim rokerjem Queens of the Stone Age. In ravno lider slednjih Josh Homme je Kerru in Thatcherju pomagal pri snemanju takratnega ploščka. Po samih dveh letih je nato zagledal luč sveta nov album Back to the Water Below.

Kerr in Thatcher sta takrat prvič sama poskrbela tako za snemanje kot tudi za producentsko plat. S končnim rezultatom sta bila zadovoljna, tako da sta tudi za novo ploščo Dead Company v bistvu poskrbela sama. V njej je manj sintetizatorjev zvoka kot v prejšnji. Kaže, da se fanta vračata k tistemu prvotnemu, bolj surovemu zvoku. To pa potrjuje tudi sam Thatcher v nekem intervjuju: »V prejšnjih dveh albumih sva eksperimentirala z drugačnimi zvoki. Ko pa sva nekatere od teh pesmi igrala v živo, nama je bilo jasno, da je stvar zapletena. Določene pesmi so pač za studio. Zato sva tokrat želela ustvariti glasbo, ki bi bila nato tudi primerna za na oder. Pesmi resnično zaživijo, ko si pred ogromnimi zvočniki in obkrožen s toliko ljudmi.« In res, nekateri izmed novih komadov bodo v živo nedvomno dosegli svoj cilj. Tu mislim na primer že na prvo Dead Company, ki je prava rokerska bomba. A tudi Swallow the Bomb, Mother Never Told You in Tapping Out so pesmi, s katerimi se bo publika na koncertih gotovo razpištolila.