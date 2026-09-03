Večna potreba, ovita v znanstveno fantastiko

Beneški Lido je sinoči praznoval pozno v noč prvega letošnjega zlatega leva, ki je včeraj zapečatil dolgoletno prijateljstvo med enim trenutno najljubših ameriških igralcev in beneškim festivalom. Včerajšnji »Clooney Day« je bil za lepega Georga tudi priložnost, da je spet zelo direktno spregovoril o ameriškem predsedniku in njegovem nesposobnem vodenju države, pa čeprav ga, hote, imensko ni nikoli imenoval.

V pričakovanju letošnjega bogatega izbora filmov, med katerimi je tudi delo povzeto po stripu manga, ki ga bo Hirokazu Kore-Eda predstavil v prihodnjih dneh, je isti režiser že maja v Cannesu navdušil s svojim prav tako svojevrstnim predzadnjim delom, Sheep in the box, o humanoidnem otroku.

Štiriinšestdesetletni režiser, doma iz Tokia, ki se že vrsto let ukvarja z opisom in pripovedovanjem družinskih zgodb in dinamik, je tokrat stopil še korak dlje, do trenutka, ko zakonski par, ki je pred tem tragično izgubil sina, dobi možnost, da posvoji otroka. Priložnost, ki seveda deluje kot tolažba, a tudi nova preizkušnja, saj v življenje družine vstopi novo upanje, je v resnici precej zahtevna. Humanoid ima namreč enak videz in glas kot pokojni sin mladega para.

Režiser, ki nas je že pred leti navdušil s pikolovskim opisom družinskih odnosov, starševstva, izgub in različnih oblik bližine, se tokrat teme prvič dotakne z zornega kota znanstvene fantastike.

Tehnološki element odpre v resnici veliko bolj intimno vprašanje o tem, kaj se zgodi, ko človek, ki še ni prebolel izgube, dobi priložnost, da ponovno govori z nekom, ki ga je izgubil.

Pred sabo ima namreč kopijo nečesa, kar je pred tem spoznal v »originalu« in se mora zdaj soočiti z njegovo kopijo, ki se je seveda tudi veseli in jo po novem sprejme v svojo družino.

Film, ki je v Cannesu prepričal kritiko in publiko, ne pa žirije, je uspel ujeti v oko kamere eno najstarejših človeških potreb, se pravi željo, da z vsemi sredstvi pri sebi obdržimo tiste, od katerih smo se morali za vselej posloviti.

Sheep in the box

Država: Japonska 2026

Režija: Hirokazu Kore-Eda

Igrajo: Haruka Ayase, Daigo, Rimu Kuwaki