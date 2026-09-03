Na Frnedu se je posušila skoraj tretjina zasajenih dreves

Med letoma 2015 in 2024 je v Trstu zmanjkalo 2287 dreves. Edino v letu 2023 je bilo bolje, ko je bilo dreves za 520 več. Podatke sta na včerajšnjem srečanju z mediji na vrhu gozdiča na Frnedu razkrila vodja tržaških občinskih svetnikov gibanja Zdaj Trst Riccardo Laterza in Marco Slavich, ki je pri gibanju odgovoren za javno zelenje in drevesa.

Ravno na Frnedu je občina v zadnjih letih posadila več sto sadik, marca 2023 nekaj več kot 300, novembra 2024 pa kar 750. Takrat sta pogozdovanje financirali banka CiviBank in investicijski sklad Arca Fondi. A kaj ko se je tretjina drevesc posušila, na njihovem mestu pa sredi gozda samevajo zaščitne plastične mreže. Kup slednjih je skupaj z drugimi plastičnimi odpadki videti tudi ob tamkajšnjem otroškem igrišču. Tudi rastline, ki so preživele, nimajo najlepšega videza, bolj kot drevescem so podobne trskam.