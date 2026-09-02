Ob redni sezoni številni izredni dogodki

Zlasti glasbeniki, komiki, novinarji, občasno pa tudi gledališki igralci, bodo protagonisti zunajabonmajske ponudbe tržaškega gledališča Contrada, ki so jo včeraj predstavili javnosti. Gre za enkratna gostovanja – v prvi vrsti monologe in glasbene poklone –, ki jih v teatru Bobbio v Ulici Ghirlandaio obiskovalcem ponujajo ob redni abonmajski sezoni. Ta se bo sicer pod vodstvom umetniške vodje Livie Amabilino začela oktobra, kot po tradiciji, z narečno domačo produkcijo: tokrat bo to Ocio alla Debegnac s priljubljeno Ariello Reggio v nosilni vlogi.

Sezono posebnih dogodkov bo 20. novembra uvedla predstava Accabadora po istoimenski knjižni uspešnici Michele Murgia (režija Veronica Cruciani, igra Anna Della Rosa). Dan kasneje bo sledil večer glasbe Pina Danieleja: Je so’ pazzo... di blues, poklon nepozabnemu neapeljskemu kantavtorju, bo na odru izvedel Antonio Veneziano. Pestro bo tudi decembra: 4. bo na sporedu tragikomična predstava I Mezzalira. Panni sporchi fritti in casa Agnese Fallongo. Sledilo bo znano sodobno delo, povzeto po priročniku Johna Graya Moški so z Marsa, ženske so z Venere: 15. decembra bo v njem nastopil Gianluca Ramazzotti. Neapeljska komičarka Barbara Forìa bo 18. decembra uprizorila Basta un filo di rossetto, 31. decembrska pa bo v teatru silvestrska predstava (ob 21.30): Alessandro Fullin bo protagonist igre Tre Sedie. La Scenografia.

Dogodke v letu 2027 bo 10. januarja uvedla skupina Compagnia Finzi Pasca s predstavo Suzie Miller Prima facie. 20. januarja bo čas za znano farso Morte accidentale di un anarchico, pod katero sta se podpisala Dario Fo in Franca Rame (režiral bo Giorgio Gallione).

Provokativna dramatika bo 10. februarja protagonistka predstave Orgasmo. Prosa dispiaciuta sulla fine del sesso; avtor in režiser je Niccolò Fettarappa. 16. februarja bo na sporedu črna komedija Hospitality Suite (režiser in protagonist: Francesco Scianna), 20. februarja pa glasbeni poklon Michaelu Jacksonu: Thriller Experience.

12. marca bo na odru zaživel monolog Lapocalisse, pod katerega sta se podpisala stripar Makkox in igralec Valerio Aprea. Filippo Caccamo pa je avtor in protagonist šova Fuori di tela (13. marca). Po zgledu knjige Ženske, ki tečejo z volkovi bo komičarka Debora Villa uprizorila monolog, v katerem bodo ženske same pregnale volkove: Viva le donne bo na sporedu 9. aprila. Paolo Kessisoglu je soavtor in protagonist predstave Sfidati di me o starševstvu (16. aprila). Režijo podpisuje Gioele Dix, ki bo 30. aprila v Bobbiu predstavil Arrivato a questo punto. Gledališče Contrada upa, da bo zunajabonmajsko ponudbo 7. maja, kot napovedano, zaključil Alessandro Di Battista. Nekdanji politik se trenutno na Kubi sooča s hujšimi zdravstvenimi težavami, v Trstu pa naj bi spomladi predstavil svojo novinarsko preiskavo o zloglasnem Jeffreyu Epsteinu.