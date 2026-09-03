V objektiv so ujeli lepoto barkovljanske obale

V prostorih novoustanovljenega društva 18:18 - Art Across Borders pri Sv. Jakobu v Trstu bodo jutri ravno ob 18.18 odprli razstavo posnetkov, ki so v poletnih mesecih nastali na barkovljanski obali. Trije fotografi, Erin McKinney iz ZDA, Andrea Arduini iz Vidma in Tommaso Vaccarezza iz Genove, so v svoje objektive ujeli »ekstatično lepoto« obiskovalcev tamkajšnje riviere. Naslov razstave je povzet po napisu, ki ga je neznana roka pustila na obmorski barkovljanski skali. Razstava bo na ogled do 2. oktobra.