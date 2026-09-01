Pričenja se 41. festival Vilenica

O krasnem novem svetu in fluidnosti identitet, kot se glasi geslo 41. mednarodnega literarnega festivala Vilenica, se bodo v četrtek vileniški gostje pogovarjali tudi v Trstu. Sedaj že tradicionalni dogodek Vilenica v Trstu, ki ga Društvo slovenskih pisateljev prireja s Slovenskim klubom, bo ob 19. uri v kavarni San Marco (Ul. Battisti 18). V Trst prihajajo letošnji nagrajenec Serhij Žadan, slovenska pisateljica Ana Marwan in hrvaški pisatelj Neven Ušumovic. Večer bo povezoval Janko Petrovec, potekal pa bo v slovenščini, angleščini in hrvaščini s simultanim tolmacčenjem v italijanščino.

Serhij Žadan (1974) je pisatelj, pesnik, esejist, prevajalec in glasbenik, saj je dejaven tudi kot frontman glasbene skupine Žadan i Sobaki. Danes velja za enega osrednjih glasov sodobne ukrajinske literature in ustvarjalca, ki aktivno deluje tudi v javnem prostoru v Harkovu. Trenutno je njegovo življenje tesno povezano z vojno, ki je zajela njegovo domovino, saj je tudi sam vojak. Med njegova najpomembnejša dela sodijo romani Depeche Mode (2004), Voroshilovgrad (2010) ter Internat (2017).

Ana Marwan, rojena leta 1980 v Murski Soboti, se je leta 2005 po končanem študiju primerjalne književnosti na v Ljubljani preselila na Dunaj. Njena literarna pot se je začela leta 2008, ko je prejela literarno nagrado Schreiben zwischen den Kulturen. Piše tako daljšo kot krajšo prozo v nemščini in slovenščini. Leta 2019 je izšel njen prvenec, roman Der Kreis des Weberknechts. Njen drugi roman, Zabubljena, napisan v slovenščini, je leta 2021 prejel kritiško sito za najboljšo knjigo leta. Leta 2022 je prejela prestižno nagrado Ingeborg Bachmann za svojo kratko zgodbo Wechselkröte.

Neven Ušumovic (1972) je odrasel v Subotici in v Zagrebu diplomiral iz filozofije, primerjalne književnosti in hungaristike. Od leta 2002 je zaposlen v Ljudski knjižnici Umag. Piše zlasti kratko prozo ter prevaja iz madžarščine in slovenščine v hrvaščino.

Literarni festival Vilenica se sicer že danes (v torek) zvečer pričenja v Cankarjevem domu v Ljubljani. Na slavnostnem odprtju bo v dvorani Alme Karlin navzoce nagovoril predsednik Društva slovenskih pisateljev (DSP) Marij Čuk. Zaključna prireditev bo v soboto v jami Vilenica, kjer bodo ukrajinskemu avtorju podelili vileniško nagrado.