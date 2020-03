Velika družinska saga, ki v sebi nosi simboliko človeštva

Drama Iva Svetine V imenu matere je zgodba štirih generacij družine Santini – Svetina, velika družinska saga, ki v sebi nosi, kot se za tovrstna besedila spodobi, simboliko človeštva in zgodovine slovenskega naroda. Pomenljiv je podatek, da je iz tega roda izhajala Prešernova mati.

Drama je bila krstno uprizorjena decembra 2018 na velikem odru SNG Drama v Ljubljani. V imenu matere je Gledališče z veliko začetnico, eksplozija visoke umetnosti: igralske, literarne in ekspresivne. Dobre tri ure in pol trajanja držijo gledalca priklenjenega na odrsko dogajanje, omamljenega od sinteze izjemne gledališke predloge, ki sta jo znala vestna dramaturška roka Mojce Kranjc nadgraditi in genij Ivice Buljana oblikovati v doživetje, pri katerem blesti več kot dvajset igralcev, članov ansambla ljubljanske Drame in študentov AGRFT.

Zgodbo rodbine izpod Stola začne Ivo Svetina na začetku 20. stoletja. Patriarh Anton in žena Katarina (Janez Škof in Veronika Drolc) se spopadata s samomorom sina Antona mlajšega zaradi neuslišane ljubezni. Drug sin, Ivo (Klemen Janežič), je poštni uradnik v Trstu, ki ga prva svetovna vojna pošlje v Srednjo Evropo. Skupaj z Marijo (Pio Zemljič) skušata kljubovati posledicam trpljenja, ki ga prinese velika vojna.

Igra nas popelje nato v usodne trenutke slovenskega naroda, v utopijo revolucije, v razčlovečenje taborišč in v odločitev za upor – osrednja lika sta tu Vladimir (Aljaž Jovanović) s partizanskim imenom Ivo, po katerem se imenuje avtor drame, in njegova žena Mira – Vlasta (Barbara Cerar).

Zadnje ponovitve predstave v letošnji sezoni se bodo vrstile v Ljubljani danes, 9. marca, in v ponedeljek, 30. marca, ob 18.30 ter v Novi Gorici v petek, 20. marca, ob 18. uri. Glede na kulturni molk, ki ga je povzročila epidemija koronavirusa, je mogoče pot v Ljubljano ali Novo Gorico dobra alternativa domačim praznim odrom.