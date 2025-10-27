Velika nagrada Corovivo zboru Primorsko

Dekliška vokalna skupina Primorsko iz Mačkolj je prejela Veliko nagrado Corovivo 2025 s programom, ki je navdihnjen poklon umetnosti Pavleta Merkuja in kulturni raznolikosti dežele Furlanije Julijske krajine. V nedeljo se je na odru cerkve sv. Frančiška v Čedadu (eden od glavnih odrov Mittelfesta) zvrstilo štirinajst izbranih zborov, ki so predstavili muzikološko utemeljene glasbene projekte, iz katerih je nastala tudi publikacija. Med njimi je žirija izbrala štiri skupine, ki so se zaradi kvalitete izvedb in vsebinske doslednosti projekta uvrstile v finale.

Dva izmed najboljših zborov sta zastopala slovensko skupnost naše dežele. Zbor Primorsko je prepričal s premišljeno sestavljenim in izvrstno izvedenim sporedom skladb, ki so zaobjele Merkujevo pozornost do pesniških besedil, a tudi njegovo ljubezen do ljudske literature, s teksti v različnih narečjih, v furlanščini, slovenščini in italijanščini. Poleg pevskih izvedb v tradicionalni postavitvi in s spremljavo flavt je zbor opremil nekatere skladbe z elegantnimi koreografskimi gibi, ki jih je ustvarila nizozemska koreografinja Panda van Proosdij. Ob prejemu nagrade je dirigentka Aleksandra Pertot posvetila misel vsem, ki se ne morejo veseliti ob pevskih dogodkih in na poseben način otrokom, ki so žrtve napadov in kršitve človekovih pravic v Gazi.

Drugi slovenski zbor, ki se je uvrstil v finale, je otroški zbor Fran Venturini, ki je tudi tokrat presegel meje običajne otroške zasedbe z izborom interpretativno in tehnično zahtevnih skladb v projektu, ki je bil pogled v čas, ko so otroci gojili svojo domišljijo z izštevankami in igrami na dvorišču. Zbor je prejel posebno nagrado za najboljšo izvedbo skladbe v kategoriji otroških zborov Je pomlad« Tomaža Habeta.