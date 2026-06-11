Vladimirju Jurcu tantadruj za življenjsko delo

Tantadruja, nagrado primorskih gledališč za življenjsko delo, letos prejme Vladimir Jurc. Tako je določila žirija, ki so jo sestavljali Marij Čuk, Vesna Humar in Alen Jelen, so razkrili na včerajšnji predstavitvi sezone Slovenskega stalnega gledališča. Jurcu, ki je skoraj štiri desetletja nastopal na tržaškem odru, jo bodo izročili v soboto, 20. junija, v Muzeju Sartorio v Trstu. Takrat bodo tudi znani ostali prejemniki tantadrujev: o najboljši predstavi in igralskih presežkih v sezoni, ki se pravkar zaključuje, odloča žirija v sestavi Matej Bogataj, Martin Lissiach in Ana Perne.

Vladimir Jurc, ki ga mnogi poznajo z imenom Lali, se je po diplomi na AGRFT(1974) zaposlil v Slovenskem mladinskem gledališču v Ljubljani. V sezoni 1983/84 je prispel v tržaški SSG in tu ostal do upokojitve. S prepletom talenta, ponosa, neverjetne discipline je, kot je povzela direktorica SSG Nina Ukmar, upodobil številne nepozabne like.