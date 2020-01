Vlado Kreslin in Iztok Cergol v ljubljanski Drami

V ljubljanski Drami so nedeljski večeri posvečeni koncertnemu nizu Drama akustika, ki ga sooblikujejo slovenski glasbeni ustvarjalci. Pojutrišnjem in v nedeljo, 19. januarja, bosta na velikem odru na primer nastopila Severa in Gal Gjurin, v nedeljo, 2. februarja, ob 19. uri pa Vlado Kreslin in Iztok Cergol. Prekmurski kantavtor in tržaški multiinstrumentalist se bosta sprehodila skozi bogat Kreslinov opus vse do najnovejšega albuma Kaj naj ti prinesem, draga.

Iztok Cergol je že vrsto let član Kreslinovega spremljevalnega benda, vse pogosteje pa nastopata tudi v duu – lani poleti sta na primer navdušila občinstvo na razprodanem koncertu v Barkovljah, kjer sta nastopila tudi z domačimi pevci in instrumentalisti.

Vstopnice za ljubljanski koncert so na voljo na spletni strani www.drama.si, zanje pa je treba odšteti 25 oziroma 30 evrov.