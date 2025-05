Vokalni skupini Vihar nagrada Efrem Casagrande

Vokalna skupina Vihar, ki jo vodi Mirko Ferlan, se je le nekaj tednov po zmagi na tekmovanju v Trentinu preizkusila na referenčnem državnem zborovskem tekmovanju v Vittoriu Venetu in je tokrat dosegla še vidnejše priznanje. Prejela je najprej prvo nagrado v kategoriji s programom ljudsko navdihnjenih skladb, kar ji je omogočilo udeležbo na finalu, ko ji je žirija soglasno podelila še Veliko nagrado Efrem Casagrande. Program v jezikih in narečjih dežele Furlanije Julijske krajine je vrednotil izvor skupine kot tudi glasbeno identiteto mlade skupine, ki je v letošnji sezoni doživela preobrat in vzpon, saj se je - kljub zelo kratki izkušnji na tekmovanjih - povsod izkazala kot najbolj zanimiv in kakovosten sestav. Dirigent je prejel nagrado iz rok predsednika državne federacije zborov Feniarco Ettoreja Galvanija.

Moška skupina Vihar, ki deluje pod okriljem ZCPZ Trst, je bila po zmagi deležna tudi javne pohvale občinskega odbornika Enrica Padoana, ki je napisal, da so »kraški zmagovalci osvojili občinstvo in strokovnjake z dvema različnima sporedoma, ki prinašata skupaj z vrhunsko kvaliteto izvedb tudi literaturo iz prekrasnih krajev in narodov.«

Žirijo tekmovanja so sestavljali Luigi Azzolini, Salvina Miano, Raffaele Cifani, David Bandelj in Roberto Brisotto.