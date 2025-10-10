Vrata v novo glasbeno dimenzijo

Bliža se zima, zato se bomo danes odpravili na sever, in sicer v Islandijo, odkoder so doma člani rokerskega benda The Vintage Caravan. Skupina je prejšnji teden izdala svojo šesto ploščo z naslovom Portals.

Glasbeni projekt The Vintage Caravan sta leta 2006 v šolskih klopeh ustanovila pevec in kitarist Óskar Logi Ágústsson ter bobnar Guðjón Reynisson. Stara sta bila le dvanajst let! Leta 2011 sta v samozaložbi izdala istoimenski prvenec The Vintage Caravan, leto kasneje pa se jima je pridružil še basist Alexander Örn Númason.

Skupina je bila tako z glasbenega vidika popolna in je kmalu nato podpisala pogodbo z islandsko založbo Sena Records. Z njeno pomočjo je še isto leto zagledal luč drugi plošček Voyage. V naslednjih dveh letih je zasedba veliko koncertirala in to ne samo na domačem otoku ampak tudi drugod po Evropi. Glasbeni stil so fantje v teh letih predelali in ga usmerili v neke vrste vintage rok, se pravi psihedelični rok, podoben tistemu iz sedemdesetih let. V njihovih komadih razberemo glasbene vplive starejših skupin, kot so Black Sabbath, King Crimson, Thin Lizzy in Cream, poleg tega pa tudi novejših bendov, tu mislim na zasedbe Motorpsycho, Graveyard, Orchid in Blues Pills. Ravno z zasedbo Blues Pills je islandska skupina večkrat koncertirala in tako imela priložnost nastopiti pred večjimi množicami.

Končno je glasbeni potencial opazila tudi ena izmed večjih metal-rok glasbenih založb v Evropi, to je nemška Nuclear Blast Records, in bendu ponudila pogodbo. Leta 2015 je tako izšla nova plošča z naslovom Arrival, istega leta pa je Reynissona zamenjal nov bobnar Stefán Ari Stefánsson. Fantje so z novo založbo izdali še album Gateways in leta 2019 nastopili na tolminskem Metaldaysu, kjer so poskrbeli za pravi rokerski spektakel.

Dve leti kasneje je bend spet zamenjal založbo, pod okriljem Napalm Records je izšel album Monuments, s katerim je skupina dosegla sam vrh evropske rokerske underground scene. S številnimi nastopi na najvažnejših glasbenih festivalih si je bend nabral visoko število oboževalcev, danes pa nam ponuja svojo šesto ploščo Portals. Gre za dober album, ki sledi glasbenemu kalupu prejšnjih ploščkov. Sedemnajst komadov za skoraj uro glasbe: rdeča nit plošče so portali oziroma vrata, ki poslušalca vsakič pospremijo v novo glasbeno dimenzijo. V albumu imamo tako pet krajših intermezzov (Portals), ob tem pa cel kup energičnega roka. Here You Come Again je v tem kontekstu razred zase z izrednimi kitarskimi rifi. Ravno tako tudi eksplozivna Days Go By in s stoner odtenki obarvana Give and Take. Prostor je tudi za balade, kot sta Crossroads in Alone, češnja na torti pa je najdaljša skladba plošče Current. Gre za skoraj sedemminutno psihedelično balado, ki se na polovici poti spremeni v imenitno rokersko koračnico. Bravo, fantje!

Portals

The Vintage Caravan

Psihedelični rok, vintage rok

Napalm Records, 2025