Vrhunska zasedba z jasnim sporočilom

V New Yorku leta 1933 spoznamo Burta Berendsena, zdravnika, in Harolda Woodmana, odvetnika, izredna prijatelja, ki sta se spoprijateljila v Evropi, na fronti prve svetovne vojne, ko jima je poveljeval general Meekins. Prav v Meekinsonovem imenu se poti starih prijateljev spet srečajo, ker so generala usmrtili. Burtu in Haroldu zdaj ne preostane drugega, kot da spet združita moči in se spravita na varno, saj je očitno da sta tokrat onadva na potezi ...

Kmalu se jima pridruži tudi lepa Valerie, bolničarka in nekdanja velika Haroldova ljubezen, s katero sta si v Evropi, točneje v Amsterdamu obljubila večno prijateljstvo in pomoč ...

Trije prijatelji, ki so priča umoru in hkrati glavni osumljenci istega umora, uspejo s trmo in skupnimi močmi razkriti eno najbolj neverjetnih zarot v ameriški zgodovini.

Štiriinšestdesetletni ameriški režiser David O. Russell, ki rad sodeluje z znamenitimi hollywoodskimi igralci, je tudi tokrat uspel postaviti v isti kader vrhunsko igralsko zasedbo, ki daje filmu seveda izredno dodano vrednost. Zgodovinska komedija je tudi delno resnična zgodba o antifašizmu, ki gledalca želi opozoriti, da se tok zgodovine prepogosto ponavlja in da ga je treba pravočasno ustaviti ...

Čeprav se sporočilo zgodbe ponekod ponavlja, je celovečerec vsekakor gledljiv in že monolog o svobodi in svobodnih odločitvah posameznika, ki ga je režiser zaupal karizmatičnemu Robertu De Niru, ter ponekod groteskna interpretacija Christiana Baleja sta lahko dobra razloga za vstop v kinodvorano. (iga)

Amsterdam

ZDA, 2022

Režija: David O. Russell

Igrajo: Robert De Niro, Christian Bale, John David Washington in Margot Robbie

Ocena: ★★★