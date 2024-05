Vsako leto skupno preberejo 700.000 knjig

Včeraj (četrtek) je v ljubljanskem Cankarjevem domu v organizaciji Društva Bralna značka Slovenije in ZPMS potekala zaključna prireditev za zlate bralke in bralce, osnovnošolke in osnovnošolce, ki so vseh devet let brali za bralno značko. Za nagrado so prejeli knjigo Črv Oto in druga golazen Lovra Matiča z ilustracijami Tomaža Lavriča. Prireditev je vodil Boštjan Gorenc Pižama, ki se je pogovarjal z urednicama knjige Ireno Matko Lukan in Tanjo Komadina, program sta sooblikovala glasbena gosta UM & KUNA. V polni Gallusovi dvorani Cankarjevega doma je bilo skoraj 1.300 zlatih bralcev in njihovih mentorjev iz Slovenije ter najboljši zlati bralci slovenskih šol v Italiji.