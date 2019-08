Vzporedni svetovi Alana Hranitelja

Vzporedni svetovi. V konkretnem trije. Alan Hranitelj je na veliki razstavi na Ljubljanskem gradu odstrl vpogled v tri svoje svetove: v svet bogate kostumografije; v osebni sanjski, »nevidni« svet in v svet Norega klobučarja. Števka tri igra (hote ali nehote) pomembno vlogo pri tokratni predstavitvi Hraniteljeve ustvarjalnosti: razstavo Vzporedni svetovi so namreč pripravili ob 33-letnici razvejane dejavnosti Alana Hranitelja in 13 let po veliki retrospektivni razstavi Kostumografija 1986–2006 v Mednarodnem grafičnem in likovnem centru v Ljubljani. In kot rečeno, v treh prostorih Palacija in Stanovske dvorane Ljubljanskega gradu so predstavljeni trije različni obrazi uveljavljenega ustvarjalca. Obiskovalce bodo vznemirjali še do 8. septembra (razstava je odprta vsak dan).

