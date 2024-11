Za ene »prvi pevec«, za druge »edini«

Prejšnji teden je v javnost prišla vest o smrti enega izmed najbolj prepoznavnih heavy metal pevcev vseh časov. Paul Di’Anno, nekoč član skupine Iron Maiden, je namreč po daljši bolezni umrl pri 66 letih na svojem domu v angleškem mestu Salisbury.

Skupina Iron Maiden je nastala v Londonu v drugi polovici sedemdesetih let. To je bilo obdobje, ko so bili nekateri britanski rokerski in metal bendi že prave legende (beri Led Zeppelin, Deep Purple in Black Sabbath). Ob tem pa je takrat v britanski prestolnici počila pank revolucija. Nekje vmes se je znašla skupina bendov, ki so imeli radi rok glasbo, so pa vseeno stremeli po nečem novem, hitrejšem: Saxon, Def Leppard, Judas Priest, deljno Motörhead in seveda Iron Maiden. Tako je proti koncu sedemdesetih nastal nov val britanskega heavy metala. Glasba je bila manj bluz rok obarvana od prejšnje, več je bilo kitar in hitrih melodij. Tak kontekst pa je bil mlademu Di’Annu kot napisan na kožo. Bil je po duši pank, ki pa je rad imel heavy metal glasbo. Tudi nastopal je povsem drugače od preostalih heavy metal pevcev, njegov način življenja pa je bil v popolnem hardkor stilu – brez limite.

Iron Maiden so v tistih letih iskali novega pevca, do takrat so bili zamenjali že dva. Tako so Harris in ostali poklicali na vaje Di’Anna in se kljub nekaterim očitnim razlikam odločili zanj. Ko so bili komadi za prvenec že pripravljeni, so imeli fantje kar nekaj težav pri iskanju glasbene založbe. Pank je bil očitno bolj zanimiv, na koncu pa so le podpisali pogodbo z velikanko EMI Records. Tako je aprila 1980 izšla plošča Iron Maiden, ki je na stežaj odprla vrata novemu valu metal glasbe. Uspeh je bil v teku nekaj mesecev planetaren. Po svetovni turneji, ki je sledila izdaji drugega albuma Killers leta 1981, so Di’Anna »vrgli« iz skupine oziroma jo je on zapustil po lastni volji. Ne vemo točno. Dejstvo je bilo, da sta se njegov karakter in stil življenja, (pre)poln alkohola in mamil, zelo razlikovala od njegovih bendovih tovarišev. Sam je nekaj let pozneje priznal, da je zaradi uspeha imel težko obdobje: »V obdobju, ko sem bil še del skupine, sem se ves čas zabaval, vpliv mojega življenjskega sloga pa ni bil pošten do skupine, oboževalcev ali do mene nasploh. Že tako ali tako sem imel poseben značaj, takrat pa sem res pretiraval!«

V naslednjih letih je imel Paul Di’Anno veliko drugih glasbenih projektov, večina od teh pa ni imela zaželenega uspeha: Di’Anno, Gogmagog, Battlezone in še Killers. Za dober del metalcev je pač ostal »prvi pevec Iron Maidnov«, za nekatere kar »edini«. Bolezen, ki ga je zadnja leta prisilila na voziček, mu ni preprečila nastopati na odrih. V zadnjih dveh letih je imel več kot sto koncertov. Decembra pa bi moral v sklopu poslovilne turneje nastopiti tudi v ljubljanskem Orto Baru. Škoda. Sedaj bo morda res končno tekal svoboden – I’m Running Free, Yeah! Up the Irons! Up Di’Anno!

Paul Di’Anno

(1958–2024)

Iron Maiden, Battlezone, Killers

Heavy metal