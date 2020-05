Za konec danes poetični Medved z miško na rami

Spletni sklop predstav za otroke Gledališče na obisku se bo danes poslovil od svojih številnih malih gledalcev s prisrčno zgodbo o prijateljstvu.

Sodelovanje Slovenskega stalnega gledališča in Narodne in študijske knjižnice se bo zaključilo v znamenju umetnosti Miroslava Košute in njegovega Medveda z miško na rami. Ta je navdihnil tudi režiserja Tadeja Piška, avtorja te uspešne predstave, v kateri igra Vanja Korenč in bo danes od 18. ure na voljo na družbenih omrežjih gledališča in knjižnice.

Pišek, sicer tudi član tržaškega gledališkega jedra, je črpal iz pesniškega opusa pisatelja, pesnika in Prešernovega nagrajenca ter njegove verze prepletel z rimanim besedilom. Nastala je tako poetična predstava, polna simpatičnih lutkovnih in igranih domislic, ki govori o osamljenemu medvedu in žalostni miški, z njima pa o pomenu prijateljstva. »Pesmi Miroslava Košute kar kličejo po uprizoritvenem mediju. Zaradi njihove ritmičnosti in povedne iskrivosti pa so tudi velik navdih za glasbeno obdelavo,« pravi režiser, ki podpisuje tudi priredbo in sceno, medtem ko je glasbo ustvaril skladatelj Marjan Peternel. Skupaj sta tako ustvarila majhen kabaret za najmlajšo publiko.