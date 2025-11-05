Za Žižka so tudi nebesa v razsulu

Pri Cankarjevi založbi je izšla knjiga Slavoja Žižka Nebesa v razsulu. V njej, izhajajoč iz Mao Cetungove maksime, da je »pod nebesi vse v razsulu, situacija je odlična«, filozof razmišlja, ali današnji svet, razklan med družbenimi neenakostmi, podnebnimi katastrofami, begunci in novo hladno vojno - še premore potencial za radikalno spremembo.

Knjiga je slovenski prevod dela Heaven in Disorder, ki je izšlo v angleščini ob koncu pandemije covida-19. Poglavje Dobrodošli v dobi paradoksa o lažnivcu je Žižek napisal posebej za slovensko izdajo. Kot je sam povedal, je njegova teza, da so danes sama nebesa v razsulu, kar pomeni, da ne samo, da so zadeve na Zemlji v globoki krizi, ampak nam manjka tudi merilo oziroma standard, s katerimi bi merili nered. Dotaknil se je med drugim početja Izraela na območju Gaze in izrazil nestrinjanje s tezo, da je islamofobija glavni rasistični problem Zahodne Evrope. Opozoril je na povezavo med antisemitizmom in sionizmom, katerega linija sega do danes.