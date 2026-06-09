Začenja se sezona tržaškega letnega kina

V tržaški Ljudski vrt v Ulici Giulia se vrača letni kino. Kot uvod v začetek sezone (15. junija) se od jutri do nedelje vedno ob 21. uri obeta pet brezplačnih projekcij, posvečenih filmom, ki so nastali v Trstu oziroma na italijanskem severovzhodu. Led bo jutri prebil Napoli-New York Gabrieleja Salvatoresa. V četrtek bo na vrsti Esprimi un desiderio (r. Volfgango De Biasi), v petek Ultimo schiaffo (r. Matteo Oleotto), v soboto osem kratkometražcev, ki so nastali pod okriljem GO! 2025, v nedeljo pa Pane e tulipani (r. Silvio Soldini), ki letos lavi 25 let.