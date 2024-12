Zapeli bodo brezčasnemu Pavletu Merkuju

Brezčasnost je dejstvo, želja in naslov dogodka, ki bo jutri in v ponedeljek odmevno počastil spomin na tržaškega skladatelja in jezikoslovca Pavleta Merkuja ob desetletnici smrti. Med raznovrstnimi pokloni letošnjega leta bo decembrski koncert v celoti zborovski, s čezmejnim predznakom in močno povezavo s skladateljevim rodnim mestom.

Tržaški koncert bo v ponedeljek potekal ob 20. uri v dvorani Luttazzi v Starem pristanišču. Že jutri pa bo z istim programom ob 17. uri zazvenel v Dvorani Mestne občine Nova Gorica. Koncert je nastal kot skupni projekt tržaške Zveze cerkvenih pevskih zborov in Zveze kulturnih društev Nova Gorica, v sodelovanju z Društvom slovenskih izobražencev in Slovensko prosveto iz Trsta, vsebinsko pa po zamisli dirigenta Bogdana Kralja.

Sodelovali bodo Mladinski zbor osnovne šole Franceta Bevka (Tolmin), ki ga vodi Barbara Kovačič, Dekliški zbor Šempeter - Vrtojba (vodi Mojca Maver Podbersič), Moški zbor Fantje izpod Grmade iz Devina in Goriški komorni zbor iz Nove Gorice, ki ju vodi Bogdan Kralj.

Večji del programa se bo osredotočil na priredbe ljudskih motivov, odraz izjemno pomembnega Merkujevega raziskovalnega dela, saj je zbral, zapisal in objavil ljudske motive iz zakladnice Slovencev v Italiji in na tej osnovi tudi napisal več skladb. Na sporedu bodo tudi take s posvetno in sakralno vsebino, ki govorijo o duševni razsežnosti umetnika in o njegovem posluhu za pesniško govorico.