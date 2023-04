Zbor Emil Komel na znamenitem tekmovanju

Mariborska Dvorana Union bo med petkom, 21. aprila, in nedeljo, 23. aprila, po štirih letih spet prizorišče znamenitega Mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus – Maribor, ki slovi kot eno izmed najzahtevnejših. Njegov zmagovalec se leto kasneje uvrsti na tekmovanje za veliko zborovsko nagrado Evrope – leta 2024 bo to potekalo v bolgarski Varni.

Tekmovanja, ki je lani praznovalo 30 let in ga Maribor gosti vsaki dve leti, se bo udeležilo osem pevskih zasedb, od tega šest mešanih zborov in dva moška zbora z evropske, azijske in ameriške celine. Slovenske zbore tokrat zastopata kar dva sestava, in sicer Mešani mladinski zbor Emil Komel iz Gorice pod vodstvom Davida Bandlja in Komorni zbor Megaron iz Ljubljane pod vodstvom Damijana Močnika, ki sta na lanskem slovenskem državnem tekmovanju Naša pesem zasedla drugo in tretje mesto.

Izbrane zasedbe se bodo v petek, 21. aprila, ob 19. uri predstavile na netekmovalnem otvoritvenem koncertu, na katerem se bodo zbori iz Baskije – Španije, Švedske, Portorika, Indonezije, Irske, Latvije, Italije in Slovenije predstavili s privlačnimi sporedi, značilnimi za dežele, od koder prihajajo. Dan kasneje bo na sporedu tekmovalni del nastopov, nedelja, 23. aprila, pa bo dan za veliki finale, v katerega se bo po izboru žirije uvrstilo pet nastopajočih zasedb. Žiriji bo predsedovala slovenska dirigentka in avtorica glasbeno-scenskih projektov Karmina Šilec.

Na Mednarodno zborovsko tekmovanje Gallus – Maribor se lahko uvrstijo samo zbori izjemne kakovosti, ki so sposobni pripraviti raznolik in zahteven program – ta v vseh treh dneh obsega za kar okrog 45 minut čiste vokalne glasbe. Tekmovanje obenem skrbi za promocijo slovenske glasbe v svetu, saj v obvezni program uvaja izvedbo skladbe Jacobusa Handla Gallusa po lastni izbiri in priredbo slovenske ljudske pesmi; letos je to prekmurska ljudska iz Adrijancev Godec pred peklom skladateljice Nane Forte.