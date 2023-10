Zbora Gallus in Komel zlata na reviji Corovivo

Na nedeljski zborovski reviji Corovivo, ki jo prireja zveza USCI v sodelovanju z Deželo Furlanijo - Julijsko krajino, sta zlato odličje prejela Zbor Jacobus Gallus s Trsta, ki ga vodi Marko Sancin, in Otroški pevski zbor Emil Komel iz Gorice, ki ga vodi Damjana Čevdek. Žirija, ki so jo sestavljali predsednik Dario Tabbia, Helena Fojkar Zupančič, Stefania Lanaro, Walter Marzilli in Luca Scaccabarozzi, je Marku Sancinu podelila še posebno priznanje za zborovodjo, ki je dokazal posebne tehnične in interpretativne sposobnosti.