Zgodba o »sveti Eviti« v razkošni postavitvi

Ljudske množice so jo slavile kot svetnico, imele so jo za zavetnico revnih, »descamisadosov«, bogatejši sloj in višji predstavniki vojaških sil je niso marali, iz sebe je ustvarila mit: Eva Duarte Perón. Njeno zgodbo so nekoliko idealizirano predelali v muzikal z naslovom Evita (1978). Gre za uspešnico dvojice, ki jo sestavljata Andrew Lloyd Weber (glasba) in Tim Rice (libreto).

Dodatno priljubljenost je h glasbeni zgodbi o svetlolasem revnem dekletu, ki je postalo predsednikova žena in so jo v določenem obdobju celo poistovetili z Argentino, pridal istoimenski film iz leta 1996. Najbolj prepoznavna skladba Don’t cry for me Argentina si je dokončno utrdila mesto med svetovnimi ever greeni.

Muzikal je doživel nešteto postavitev, večinoma so obdržale originalni jezik, se pravi angleščino oziroma vsaj pesmi niso prevajali. Za uprizoritev muzikala Evita v originalnem jeziku so se odločili tudi v SNG Maribor Opera in Balet. Mariborsko spektakularno uprizoritev, ki je v matični hiši doživela premiero 10. oktobra 2025, so uvrstili v letošnji program ljubljanskega poletnega festivala.

Ambiciozen projekt

Šlo je za ambiciozen projekt, saj je kakovostna postavitev muzikala zahtevna. Ob tem je treba sicer upoštevati, da mariborsko osrednje gledališče pod isto streho združuje glasbenike, pevce, igralce in plesalce. Tokrat je seveda breme predstave slonelo na orkestru, zboru, pevcih solistih in plesalcih.

Pri izvedbah muzikala je ob kvaliteti pomembno tudi število nastopajočih: v ljubljanskih Križankah se SNG Maribor predstavlja z orkestrom, ki šteje 52 glasbenikov, zborom z 42 pevci in ansamblom z 20 plesalci. Gre za pomembne številčne podatke, če pomislimo, da je SNG osrednje gledališče Maribora, mesta, ki ima okrog 97 tisoč prebivalcev. Muzikali navadno nastajajo kot koprodukcije med več sodelujočimi, običajno kot posebni projekti in praviloma ne sodijo v redno delovanje gledališko-opernih hiš. Ljubitelji tega žanra - razen v velikih mestih - malokrat doživijo tako številčno izvajalsko zasedbo.

V naslovni vlogi Evite nastopa znana sopranistka Sabina Cvilak, sicer članica SNG Maribor, nosilca glavnih moških vlog pa sta gosta, Juana Peróna poje Mike Sterling, izkušen interpret muzikalov v Londonu, Cheja (pripovedovalca zgodbe) pa Sergije Lugovski, poznan tudi zaradi sodelovanja v skupini narodnozabavne glasbe Modrijan. Med solisti gre omeniti še Tima Ribiča kot pevca tanga Agustina Magaldija, ki ga je mlada Eva izkoristila, da je z njim prišla v Buenos Aires, in Lucijo Krašovec kot Perónovo ljubico, ki jo je Eva že po prvem snidenju s Perónom nemudoma postavila pred vrata.