Kaj se zgodi, ko te obiščejo sosedje?

Film The Invite (Vabilo, The Invite - Il piacere è tutto nostro), ki je te dni na sporedu v slovenskih kinodvoranah in od polovice septembra bo na ogled tudi v Italiji, je že prepričal kritiko in publiko ameriškega Sundance Festivala, po mnenju mnogih kritikov pa ima tudi dobre možnosti, da si marca prihodnjega leta zagotovi tudi oskarjevo nagrado. Neodvisni celovečerec dvainštiridesetletne ameriške igralke in režiserke Olivie Wilde, ki je bil predstavljen v sklopu posebnega dogodka maja v Cannesu, je duhovita, črna komedija o ljubezni, poroki, prijateljstvu in skritih resnicah, ki privrejo na dan, ko zmanjka potrpljenja, a tudi vina in bontona.

Režiserka je v središče zgodbe postavila par, ki v udobnem stanovanju sredi San Francisca doživlja zakonsko krizo. Prav z namenom, da bi nekoliko razbremenil enolični vsakdan, povabi na večerjo sosede, ki živijo v zgornjem nadstropju.

Med družabnim srečanjem osrednja junaka Joe in Angela, ki ju poosebljata sama režiserka Olivia Wilde in štiriinštiridesetletni Seth Rogen, izbereta najslabši trenutek, da si povesta vse, kar sta si leta uspešno skrivala in prikrivala drug drugemu. Izbira seveda ne more ne imeti posledic, predvsem če sta gosta večera soseda Hawk in Pina, v vlogi katerih igrata zvezdnika Penelope Cruz in Edward Norton.

Začetno prijetno srečanje se tako kmalu spremeni v nočno moro, ki je ne bo nihče od prisotnih pozabil, saj je niz nerodnih in hudih situacij, zamer, neprijetnih razkrivanj resnic, a tudi komičnih zapletov za vselej označil življenja tistih, ki so vse to doživeli.

Celovečerec, ki je povzet po španskem filmu Hrupna soseda režiserja Cesca Gaya izpred šestih let, v marsičem spominja tudi na dve veliki uspešnici zadnjih let, delo Carnage Romana Polanskega in Popolni neznanci Paola Genoveseja.

Za stenami udobnega stanovanja se razvija prepričljiva zgodba, ki jo je režiserka znala posneti z zelo dobro prilagojenim ritmom. Dodano vrednost pa vsekakor nudi prepričljivi nastop vseh štirih igralcev, pa čeprav ostaja interpretacija dveh filmskih velikanov, kot sta Penelope Cruz in Edward Norton, nedosegljiva.

The Invite

Država: ZDA, 2026

Režija: Olivia Wilde

Igrajo: Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz in Edward Norton